طائرة استطلاع صهيونية تستهدف بصاروخ برج الغفري الذي يضم ‫مكاتب صحافية غرب مدينة غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 11:58

طائرة استطلاع صهيونية تستهدف بصاروخ برج الغفري الذي يضم ‫مكاتب صحافية غرب مدينة غزة 

منذ 25 mins 2 November، 2023
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