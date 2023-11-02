سماع دوي انفجار في أجواء طبريا شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2023 - 02:40

سماع دوي انفجار في أجواء طبريا شمال فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 2 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة