المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 16 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة إضافة إلى 32 مركزًا صحيًا بسبب القصف الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 01:04

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 16 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة إضافة إلى 32 مركزًا صحيًا بسبب القصف الإسرائيلي

منذ 34 mins 2 November، 2023
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