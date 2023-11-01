المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحذر مجددا من ترك القطاع الصحي دون وقود ما سيؤدي إلى خروج كافة المستشفيات عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 21:44

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحذر مجددا من ترك القطاع الصحي دون وقود ما سيؤدي إلى خروج كافة المستشفيات عن الخدمة

منذ 20 mins 1 November، 2023
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