المقاومة ‏الاسلامية تعلن ان المجاهدين استهدفوا عصر اليوم موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 19:58

المقاومة ‏الاسلامية تعلن ان المجاهدين استهدفوا عصر اليوم موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎

منذ 19 mins 1 November، 2023
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