‫لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تناشد بالسماح لجميع ‫القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2023 - 19:58

‫لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تناشد بالسماح لجميع ‫القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات

منذ 33 mins 1 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة