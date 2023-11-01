‫وزير حرب العدو يعترف من الحدود مع غزة بوجود خسائر باهظة في ‫صفوف جيشه جراء المعارك الدائرة في القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 19:58

‫وزير حرب العدو يعترف من الحدود مع غزة بوجود خسائر باهظة في ‫صفوف جيشه جراء المعارك الدائرة في القطاع

منذ 34 mins 1 November، 2023
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