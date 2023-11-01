الجهاد الإسلامي: العدو الاسرائيلي ينتقم لخسائره العسكرية بضرب المدنيين والأطفال ساعيا لإبادة الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2023 - 18:14

الجهاد الإسلامي: العدو الاسرائيلي ينتقم لخسائره العسكرية بضرب المدنيين والأطفال ساعيا لإبادة الشعب الفلسطيني

منذ 27 mins 1 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة