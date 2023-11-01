نشوب حريق في مستشفى العيون بسبب قنابل حرارية صهيونية داخل حي النصر غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 18:14

نشوب حريق في مستشفى العيون بسبب قنابل حرارية صهيونية داخل حي النصر غرب غزة

منذ 41 mins 1 November، 2023
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