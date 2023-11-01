وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة إلى 8796 شهيداً منهم 3648 طفلاً و2290 سيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 16:22

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة إلى 8796 شهيداً منهم 3648 طفلاً و2290 سيدة

منذ 4 mins 1 November، 2023
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