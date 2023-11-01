الإضراب يعم محافظات الضفة تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة اليوم، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني “فتح”، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الشعب وحقه المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.

المصدر: وكالات فلسطينية