انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 03:28

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة

منذ 51 mins 1 November، 2023
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