مراسل المنار: اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 01:56

مراسل المنار: اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

منذ 22 mins 1 November، 2023
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