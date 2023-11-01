وكالة الأنباء الفلسطينية: وحدات إسرائيلية خاصة تعتقل أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة ونجله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2023 - 00:26

وكالة الأنباء الفلسطينية: وحدات إسرائيلية خاصة تعتقل أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة ونجله

منذ 7 mins 1 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة