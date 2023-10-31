اعلام العدو عن وزير الحرب الصهيوني: دفعنا اثمانا باهظة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 19:50

اعلام العدو عن وزير الحرب الصهيوني: دفعنا اثمانا باهظة في غزة

منذ 33 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة