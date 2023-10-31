اطلاق صفارات الانذار في منطقة البحر الميت  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 19:50

اطلاق صفارات الانذار في منطقة البحر الميت 

منذ 2 ساعة 31 October، 2023
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