مراسل المنار: العدو يستهدف حرج بلدة يارون بالقذائف المدفعية و الفوسفورية الحارقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 16:48

مراسل المنار: العدو يستهدف حرج بلدة يارون بالقذائف المدفعية و الفوسفورية الحارقة

منذ 31 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة