وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 13:44

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً

منذ 59 mins 31 October، 2023
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