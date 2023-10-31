حازم قاسم: العدو الاسرائيلي يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 13:44

حازم قاسم: العدو الاسرائيلي يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له

منذ 1 ساعة 31 October، 2023
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