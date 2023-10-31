الشيخ البغدادي: المنطقة في حالة حربٍ مع الأمريكيين وجهاً لوجه وسايس بيكو لن يتكرر

رأى عضو المجلس المكزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ “الأمريكيين كانوا يُقاتلون بوكلائهم ويحاولون تقديم أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحت هذا الشعار قتلوا عشرات الآلاف ودمروا اقتصاد البلاد ونهبوا الثروات، ووقفوا خلف إسرائيل وجرائمها وأوجدوا داعش وأخواتها، التي ارتكبت مجازر يندى لها الجبين”.

وفي لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أضاف الشيخ البغدادي “اليوم وبعد فشل هذه الأدوات، بات الخطر الوجودي مُحدقاً بإسرائيل بعد عملية (طوفان الأقصى)، فتدخّلت أمريكا لتقف خلف الكيان المؤقت ولتدعم عدوانه مباشرة على المجتمع المحاصر في قطاع غزة، وجاءت بأساطيلها لتخيف من يُريد دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جنبه، وراحت إسرائيل ترتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ في وضح النهار وعلى الشاشات دون أن يرف لهؤلاء المجرمين جفن، آخذةً الضوء الأخضر من المجرم الأكبر أمريكا”.

وختم سماحته “لم تُخِف هذه الأساطيل قوى المقاومة ولا محورها، حيث تصدّت لهذه العربدة سواء مع العدو مباشرةً كما تفعل المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان التي أرعبت العدو ومن خلفه، حيث نرى في نفس الوقت أمريكا وإسرائيل وحلفائهما يُعلنون عن عدم رغبتهم في الحرب واتساع رقعة النزاع، وفي الوقت ذاته تصدّت قوى المقاومة للأمريكيين مباشرة عبر استهداف قواعدهم، ماجعلهم في مأزق لا يعرفون الخروج منه، وأعتقد أنّ على الأمريكيين إعادة حساباتهم، فمؤتمر (سايس بيكو) لن يتكرر في زماننا؛ فهناك محورُ مقاومةٍ متامسك وقوي، ويستطيع أن يفرض معادلاتٍ ويمنع قيام أنظمة جديدة تقوم على المصالح الأمريكية وعلى حساب شعوب المنطقة وثرواتها، سيّما في ظلّ تعددية قطبية نتجت عن إخفاقاتٍ عديدة في السياسة الأمريكية، ليس آخرها الهزيمة في أوكرانيا، لذا يتوجّب عليهم استخلاص العبر من تلك الهزائم المتتالية لتبقى دروساً لا تُنسى”.

المصدر: بريد الموقع