جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على محور “نتساريم” وشرق مخيم البريج وشرق خانيونس وأصوات اشتباكات متقطعة تسمع في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 03:02

جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على محور “نتساريم” وشرق مخيم البريج وشرق خانيونس وأصوات اشتباكات متقطعة تسمع في المكان

منذ 15 mins 31 October، 2023
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