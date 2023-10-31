طائرات الإحتلال تشن غارات عنيفة في الأجزاء الغربية من مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 03:02

طائرات الإحتلال تشن غارات عنيفة في الأجزاء الغربية من مدينة رفح

منذ 19 mins 31 October، 2023
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