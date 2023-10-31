قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومدينة الخليل في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 03:02

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومدينة الخليل في الضفة الغربية

منذ 29 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة