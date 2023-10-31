‫مراسل المنار: تجدد الغارات الصهيونية على محيط المستشفى  ‫الاندونيسي شمالي قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 00:00

‫مراسل المنار: تجدد الغارات الصهيونية على محيط المستشفى  ‫الاندونيسي شمالي قطاع غزة 

منذ 17 mins 30 October، 2023
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