‫البيت الابيض: الولايات المتحدة الاميركية لا تدعم حاليا وقف  ‫اطلاق النار بين “اسرائيل” وحماس  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 22:28

‫البيت الابيض: الولايات المتحدة الاميركية لا تدعم حاليا وقف  ‫اطلاق النار بين “اسرائيل” وحماس 

منذ 7 mins 30 October، 2023
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