القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب للمنار: غزة تقاتل عن كل فلسطين وكل العرب ‫والمسلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 22:28

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب للمنار: غزة تقاتل عن كل فلسطين وكل العرب ‫والمسلمين

منذ 23 mins 30 October، 2023
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