‫البيت الابيض: لا يمكن توصيف حجم او شكل الهجوم البري ‫الاسرائيلي ونتفهم سعي “اسرائيل” لملاحقة قادة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 22:28

‫البيت الابيض: لا يمكن توصيف حجم او شكل الهجوم البري ‫الاسرائيلي ونتفهم سعي “اسرائيل” لملاحقة قادة حماس

منذ 29 mins 30 October، 2023
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