المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: 203 مدارس تضررت جراء قصف العدو الاسرائيلي على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 19:24

المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: 203 مدارس تضررت جراء قصف العدو الاسرائيلي على القطاع

منذ 34 mins 30 October، 2023
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