اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 17:54

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب تل ابيب

منذ 17 mins 30 October، 2023
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