المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات الفنية لموقع المطلة الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتحقق اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 16:20

المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات الفنية لموقع المطلة الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتحقق اصابات مباشرة

منذ 45 mins 30 October، 2023
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