كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف “الياسين 105” والأسحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 16:20

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف “الياسين 105” والأسحة الرشاشة

منذ 48 mins 30 October، 2023
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