إعلام العدو: صافرات الإنذار دوت في القدس خلال تشييع جثمان القتيل يانون فليشمان علي “جبل هرتزل” الذي قُتل أمس عندما انقلبت دبابة في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 16:20

إعلام العدو: صافرات الإنذار دوت في القدس خلال تشييع جثمان القتيل يانون فليشمان علي “جبل هرتزل” الذي قُتل أمس عندما انقلبت دبابة في الشمال

منذ 45 mins 30 October، 2023
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