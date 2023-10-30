وصول عدد من الاصابات الى المستشفى الاندونيسي جراء استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 16:20

وصول عدد من الاصابات الى المستشفى الاندونيسي جراء استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا بغزة

منذ 52 mins 30 October، 2023
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