‫مراسل المنار: المدفعية الإسرائيلية تطلق نحو 10 قذائف باتجاه ‫الأطراف الشرقية لبلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 14:50

‫مراسل المنار: المدفعية الإسرائيلية تطلق نحو 10 قذائف باتجاه ‫الأطراف الشرقية لبلدة بليدا

منذ 1 ساعة 30 October، 2023
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