‫إعلام العدو: صاروخ اطلق من غزة سقط بشكل مباشر على مصنع في  ‫عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 13:18

‫إعلام العدو: صاروخ اطلق من غزة سقط بشكل مباشر على مصنع في  ‫عسقلان

منذ 1 ساعة 30 October، 2023
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