‫الناطق باسم حركة حماس في غزة: الاحتلال أدخل دبابات إلى  ‫مناطق رخوة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 11:46

‫الناطق باسم حركة حماس في غزة: الاحتلال أدخل دبابات إلى  ‫مناطق رخوة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها 

منذ 24 mins 30 October، 2023
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