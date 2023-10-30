استشهاد منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة والتي أسفرت عن إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 11:46

استشهاد منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة والتي أسفرت عن إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بجروح خطيرة

منذ 24 mins 30 October، 2023
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