‫كتائب القسام تطلق صاروخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 11:46

‫كتائب القسام تطلق صاروخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى 

منذ 34 mins 30 October، 2023
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