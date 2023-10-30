كتائب القسام تطلق صاروخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 11:46
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كتائب القسام تطلق صاروخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى
منذ 34 mins
30 October، 2023
عاجل
طوفان الاقصى
غزة
كتائب القسام
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