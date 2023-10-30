طيران الاحتلال يستهدف أكثر من مبنى سكني وسط مخيم جباليا ووصول أكثر من 30 إصابة حتى الآن للمستشفى الإندونيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 02:36

طيران الاحتلال يستهدف أكثر من مبنى سكني وسط مخيم جباليا ووصول أكثر من 30 إصابة حتى الآن للمستشفى الإندونيسي

منذ 48 mins 30 October، 2023
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