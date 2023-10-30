اكثر من 25 غارة محيط مستشفى القدس بتل الهوا غرب غزة وقوات الاحتلال تطلق عليه قنابل ضوئية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 01:02

اكثر من 25 غارة محيط مستشفى القدس بتل الهوا غرب غزة وقوات الاحتلال تطلق عليه قنابل ضوئية

منذ 58 mins 30 October، 2023
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