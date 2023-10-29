اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يطلب من المستوطنين التزام منازلهم، إثر مخاوف من عملية تسلل قرب كيبوتس “ياد مردخاي” شرق عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 23:24

اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يطلب من المستوطنين التزام منازلهم، إثر مخاوف من عملية تسلل قرب كيبوتس “ياد مردخاي” شرق عسقلان

منذ 32 mins 29 October، 2023
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