مراسل المنار: ‏غارة جوية إسرائيلية في أطراف بلدة ‌ بليدا⁩ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2023 - 21:50

مراسل المنار: ‏غارة جوية إسرائيلية في أطراف بلدة ‌ بليدا⁩

منذ 53 mins 29 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات