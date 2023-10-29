‫سرايا القدس تقصف مفتاحيم والتحشدات العسكرية في العين  ‫الثالثة ونير عوز وقرب بوابة السريج وبوابة السناطي وسديروت ونيرعام  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 21:48

‫سرايا القدس تقصف مفتاحيم والتحشدات العسكرية في العين  ‫الثالثة ونير عوز وقرب بوابة السريج وبوابة السناطي وسديروت ونيرعام 

منذ 53 mins 29 October، 2023
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