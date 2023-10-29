كتائب القسام- لبنان تقصف مغتصبة “نهاريا” شمال فلسطين المحتلة ب16 صاروخاً رداً على جرائم الاحتلال بحق أهل غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 20:08

كتائب القسام- لبنان تقصف مغتصبة “نهاريا” شمال فلسطين المحتلة ب16 صاروخاً رداً على جرائم الاحتلال بحق أهل غزة

منذ 50 mins 29 October، 2023
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