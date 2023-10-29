اعلام عبري: سقوط 3 صواريخ داخل كريات شمونة في الرشقة الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 20:08

اعلام عبري: سقوط 3 صواريخ داخل كريات شمونة في الرشقة الاخيرة

منذ 2 ساعة 29 October، 2023
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