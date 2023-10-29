المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: عقب دوي صفارات الإنذار تم رصد إطلاق ٦ صواريخ تجاه كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 18:28

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: عقب دوي صفارات الإنذار تم رصد إطلاق ٦ صواريخ تجاه كريات شمونة

منذ 10 mins 29 October، 2023
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