‫وزارة الصحة في غزة تحذر من انتشار متسارع للأوبئة بين ‫النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 18:30

‫وزارة الصحة في غزة تحذر من انتشار متسارع للأوبئة بين ‫النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية

منذ 11 mins 29 October، 2023
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