‫مراسل المنار: شهداء وإصابات في قصف صهيوني غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 15:04

‫مراسل المنار: شهداء وإصابات في قصف صهيوني غرب خانيونس

منذ 7 mins 29 October، 2023
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