كتائب القسام تقصف الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 15:02

كتائب القسام تقصف الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون

منذ 22 mins 29 October، 2023
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