مراسل المنار: مسيرة صهيونية أغارت على أطراف بلدة مارون الراس ما أدى إلى تضرر منزل واشتعال النيران في الأراضي المحيطة به – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2023 - 15:02

مراسل المنار: مسيرة صهيونية أغارت على أطراف بلدة مارون الراس ما أدى إلى تضرر منزل واشتعال النيران في الأراضي المحيطة به

منذ 25 mins 29 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة